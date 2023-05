Conférence de presse : F24 et Y’en a marre plaident pour la libération de Aliou Sané

La plateforme F24 et le mouvement Y'en a marre ont tenu une conférence de presse pour fustiger l’arrestation de leur coordonnateur Aliou Sané. Les deux organisations trouvent que leur membre a été injustement arrêté pour avoir été dans une délégation de F24 qui allait rendre visite à un autre de ses membres injustement séquestré.





La plateforme F24 et le mouvement Y’en a marre condamnent fermement «l'arrestation arbitraire d'ALiou Sané, suivie de sa garde à vue et de son déferrement relève d'une démarche visant à décapiter des organisations critiques à l'égard du pouvoir».





Ainsi, Y’en a marre, dont Malal Fou Malade était le représentant, regrette de telles pratiques qui consistent à gazer des opposants, à interdire des manifestations, à bloquer des sièges de partis. Aliou Sané va retrouver dans les geôles plus de cinq cents jeunes qui y croupissent pour avoir osé revendiquer des droits élémentaires : exprimer une opinion, participer à une manifestation, circuler dans les rues...





La F24 et Y’en a marre dénoncent les arrestations massives, la répression disproportionnée et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques qui ont conduit à la radicalisation d'une partie du corps social et engendré l'escalade de la violence qui vire à la vendetta. Des voitures et des maisons saccagées, des caravanes attaquées, un leader politique enlevé puis séquestré, des rues jalonnées de blindés, des policiers et des gendarmes fortement armés, des nervis et des jeunes en colère qui se toisent. Tel est le visage qu'offre la capitale sénégalaise ce 31 mai 2023.





Toutefois, la F24 lance un message de paix : «L'heure est grave et il est temps de s'arrêter avant de toucher le fond. F24 lance le dialogue du peuple qui permettra de tâter le pouls de ce dernier afin de dessiner en pointillé ce que devrait être le Sénégal de demain débarrassé du présidentialisme monarchisant.