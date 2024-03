Confessions du fils de Idrissa Seck : «Pourquoi j’accompagne mon père»

Lorsque vous apercevez Idrissa Seck durant la campagne pour la présidentielle de dimanche prochain, vous remarquerez probablement au milieu des agents de sécurité un jeune homme à la barbe fournie, casquette vissée sur la tête et souvent lunettes fumées au nez. C’est le fils aîné du candidat du Rewmi.



Il se nomme Abdoulaye Seck, passionné de voitures. Dans un entretien avec L’Observateur, il confie qu’il accompagne son père dans ses activités politiques depuis la présidentielle de 20189, lorsqu’il a «pris conscience qu’il fallait qu[’il] soi[t] à ses côtés».



Le fils de l’ancien Premier ministre de Me Wade se dit «motivé par l’amour d’un fils envers son père». Il martèle : «En étant l’aîné de la famille, je trouve que c’est mon devoir d’être à ses côtés, de l’aider dans ses tâches. Même si je ne suis pas dans la politique, j’ai quelques notions de gestion qui me permettent d’être à ses côtés aujourd’hui et de l’aider éventuellement lors de ses déplacements.»



Son rôle ? «J’ai des facultés dans le domaine du pilotage. Donc, j’en fais profiter les agents de sécurité qui l’accompagne (Idrissa Seck) dans ses déplacements, révèle Abdoulaye Seck. Je suis content de faire ce travail et surtout fier de donner un coup de main.»



Le jeune homme serait-il tenté de faire la de politique comme son père ? «Non ! C’est trop compliqué pour moi», tranche-t-il net. Avant de se reprendre : «Mais on ne sait jamais dans la vie. Il ne faut jamais dire ‘jamais !’.»