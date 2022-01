Confusion à Pikine : Le maire sortant Abdoulaye Timbo jubile, Dr Cheikh Dieng promet de "défendre" sa victoire

Depuis hier, c’est le flou total dans la ville de Pikine, même si la messe est dite dans la commune Djiddah Thiaroye Kao où le Dr Cheikh Dieng, candidat à la ville, pour la coalition Wallu Sénégal, a été battu par Mamadou Guèye de la coalition Benno Bokk Yakaar.





Au niveau de la ville, le maire sortant Abdoulaye Timbo jubile avec une caravane organisée hier dans quelques quartiers de Pikine. Chose que le candidat de Wallu Sénégal, Dr Cheikh Dieng, peine à comprendre.





« Nous avons les moyens de défendre notre victoire. Sur les 12 communes du département de Pikine, la coalition Wallu Sénégal a gagné les 05 communes que sont Pikine Ouest, Thiaroye Gare, Djiddah Thiaroye Kao, Guinaw Rails Sud et Guinaw Rails Nord » précise le maire sortant de Djiddah Thiaroye Kao et par ailleurs candidat à la mairie de Pikine pour la coalition Wallu Sénégal, en rappelant que la coalition présidentielle n’a gagné que 04 communes à savoir Dalifort, Pikine Nord, Pikine Est et Mbao.





En caravane, le maire sortant de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo jubile déjà et ignore ce refus de son adversaire libéral.





« Ces agissements ne sont que peine perdue. Les résultats prouvent clairement que notre coalition est largement devant. Il faut que Cheikh Dieng arrête cette agitation politique » souligne le candidat de Benno Bokk Yakaar.





Pour l’instant, la ville de Pikine est plongée dans une incertitude, même si dans certaines communes, les résultats sont déjà connus.