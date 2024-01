Conseil constitutionnel: 4219 parrainages à régulariser pour Bassirou Diomaye Faye

La nouvelle va sans doute raviver la flamme de l'espoir chez Ousmane Sonko et ses partisans. Bassirou Diomaye Faye, plan B du Pastef, vient de valider 40012 parrains sur un minimum requis de 44 231. Ainsi Diomaye devra régulariser 4219 parrainages.





À signaler que 6609 doublons ont été relevés dans le dossier de parrainages de Diomaye Faye ainsi que plus de 12 000 parrains non identifiés sur le fichier électoral. Une nombre important qui a d'ailleurs intrigué son mandataire Amadou Ba.





«On ne parle plus de Pastef mais de Bassirou Diomaye Faye, précise d'emblée Amadou Ba. On a relevé plus de 12 000 électeurs non identifiés dans le fichier. Le conseil constitutionnel doit vérifier cela au niveau de la DAF».