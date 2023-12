Conseil Constitutionnel : Anta Babacar Ngom a déposé son dossier de candidature

Le mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) informe, dans un communiqué, avoir déposé le dossier de candidature de Anta Babacar Ngom. Seneweb vous propose l’intégralité du texte.





« Avec la bénédiction d’Allah, nous annonçons avec fierté que Madame Anta Babacar NGOM DIACK, éminente présidente de notre mouvement, l'Alternative pour la Relève Citoyenne, a brillamment satisfait à toutes les exigences légales pour présenter sa candidature.



Ce matin, le Conseil constitutionnel a officiellement reçu et enregistré son dossier, lequel a été accueilli sans aucune objection, témoignant de l'excellence et de la rigueur de notre démarche. Cette formalité capitale marque l'aboutissement des efforts de Madame Anta Babacar dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024.



Nous tenons à exprimer notre gratitude infinie envers le Peuple sénégalais pour l'enthousiasme et l'engagement sans précédent qui ont entouré sa candidature, particulièrement pendant la phase cruciale de collecte des parrainages. Nous profitons également de cette occasion pour saluer et remercier chaleureusement toutes les équipes de ARC qui ont contribué avec dévouement et minutie à la préparation de ce dossier.



Forts de la qualité exceptionnelle de ce travail, nous restons résolument optimistes quant au bon déroulement des prochaines étapes. Enfin, nous appelons les Sénégalais, tant ceux résidant au pays que ceux de la Diaspora, ainsi que tous nos sympathisants et militants de ARC, à se mobiliser avec une détermination inébranlable pour préparer et remporter l'élection présidentielle de février 2024. Ensemble, à cœur vaillant, rien n’est impossible ! Nous vous remercions pour votre soutien constant et indéfectible. Qu’Allah continue de veiller sur notre cher Sénégal et sur la Présidente Anta Babacar NGOM DIACK.



LE TEMPS DE LA RELEVE EST ARRIVE !!! »