Conseil Constitutionnel : Habib Sy valide son parrainage et promet de retirer sa candidature si...

L'affaire de la pouponnière "Keur Yeurmandé" est loin de connaître son épilogue. Interpellé sur l'état de santé de ces 50 nourrissons nourrissons par nos confrères de la Rfm, le Dr Ibrahima Giroux, Enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger, donne des nouvelles qui ne rassurent pas. Selon lui, la plupart de ces bébés risquent de mourir avant l'âge de 05 ans s'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge nécessaire. En effet, il estime que ces bébés ont vécu un stress sévère qui nécessite un accompagnement rigoureux.