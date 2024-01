Conseil Constitutionnel : Me Moussa Diop et l'ex Capitaine Dièye recalés

Le dossier de candidature l'avocat, Me Moussa Diop, actuellement en prison, a été rejeté d'office par le Conseil constitutionnel . Et pour cause, ledit dossier ne comportait pas l'attestation de la Caisse des dépôts et des Consignations. Selon son mandataire, Boubacar Camara, le chèque a bien été déposé, toutefois, au niveau de la structure dirigée par Cheikh Issa Sall.





Mais par faute de procuration, le mandataire "n'a pas pu aller retirer l'attestation", le candidat étant incarcéré depuis le 16 décembre. Il est poursuivi pour ses déclarations à propos d'une mine d'exploitation de diamant dans le nord du Sénégal impliquant "le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye".





Avant lui, les candidats déclarés Ibrahima Cissokho et l'ex Capitaine Dieye ont aussi recalé.