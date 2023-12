Conseil constitutionnel : voici la liste des 21 personnalités qui vont contrôler les parrainages

Le Conseil constitutionnel a publié ce mercredi 13 décembre la liste des 21 membres de la commission chargée d’étudier les parrainages pour la présidentielle de février 2024 (voir la liste ci-dessous). Les Échos, qui donne l’information, a détaillé sa composition et les attributions de chacun.



Les sept Sages forment l’organe délibérant. «Ce sont eux qui procèdent à l’interprétation des textes et prennent les décisions après consultations», complète le journal.



«Les représentants de la (CENA), les personnalités indépendantes et le représentant de l’administration ont qualité d’observateurs ; ils ont une voix consultative. Leurs observations éventuelles seront consignées dans le rapport final», fixe l’article 6 de la décision du Conseil constitutionnel instituant ladite commission.



Les 21 personnalités chargées de contrôler les parrainages travaillent sous la direction du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara.



La phase de contrôle de la régularité des parrainages se déroulera du 27 décembre au 12 janvier prochain. Après le dépôt des signatures par les candidats à la candidature, entre le 11 et 26 décembre, le Conseil constitutionnel procédera au tirage au sort (27-28 décembre) déterminant l’ordre de traitement des dossiers.



LES 21 MEMBRES DE LADITE COMMISSION



Les 7 juges du Conseil constitutionnel



1. Mamadou Badio Camara



2. Aminata Ly Ndiaye



3. Mouhamadou Diawara



4. Youssoupha Diaw Mbodj



5. Awa Dièye



6. Cheikh Ndiaye



7. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly



Greffiers



8. Ousmane Bâ



9. Fatma Ndiaye



Personnel administratif et technique (magistrats)



10. Madiena Bakhoum Diallo



11. Cheikh Mbacké Ndiaye



12. Elisabeth Ndew Diouf Niang



13. Laïty Sarr



14. Mamadou Touré



Représentants de la CENA



15. Ndèye Rokhaya Mbodj (journaliste)



16. Mamadou Bocar Niane (enseignant en retraite)



Personnalités indépendantes



17. Bacre Waly Ndiaye (avocat)



18. Coumba Sèye Ndiaye (avocat)



19. Aïda Diagne Diawara (notaire)



20. Alassane Seck (Ligue sénégalaise des droits humains)



Représentant de l'Administration



21. Biram Sène (DGE)