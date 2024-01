CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE THIÈS: Le budget 2024 voté à l’unanimité pour la 2e année consécutive

Pour la 2e année consécutive, les élus ont, à l’unanimité, voté le budget de l’année 2024 du Conseil départemental de Thiès, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 284 739 834 F CFA en section fonctionnement et 311 989 405 F CFA en section investissement, soit un montant global de 596 729 239 F CFA contre 611 924 626 F CFA, dont 284 436 643 F CFA en section fonctionnement et 327 487 983 F CFA en section investissement, en 2023, soit une baisse globale de 15 195 387 F CFA en valeur absolue et 2 % en valeur relative.