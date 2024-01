Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies : La situation des Droits de l’homme au Sénégal examinée lundi

L’examen de la situation des Droits de l’homme au Sénégal est de retour. Pour la quatrième fois. Selon le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, il est l’un des 14 États à être examiné par le Groupe de travail du Conseil des Droits de l’homme chargé de l’EPU au cours de sa 45e session qui se tient du 22 janvier au 2 février 2024.





La délégation du Sénégal sera dirigée par Aissata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice.





Les premier, deuxième et troisième EPU du Sénégal ont eu lieu respectivement en février 2009, octobre 2013 et novembre 2018.





Le Groupe de travail chargé de l’EPU est composé des 47 États membres du Conseil des Droits de l’homme. Cependant, chacun des 193 États membres de l’ONU peut participer à l’examen d’un pays. «L’examen se fera sur la base des documents, à savoir le rapport national des informations soumises par l’État examiné, une compilation d’informations provenant de rapports d’experts et d’expertes des Droits de l’homme, plus connus sous le nom de procédures spéciales, d’organes créés par des traités internationaux relatifs aux Droits de l’homme et d’autres organismes des Nations Unies ainsi que les informations provenant d’autres parties prenantes, y compris les institutions nationales des Droits de l’homme, les organisations régionales et la société civile », a-t-on indiqué.





L’EPU est un mécanisme unique qui permet d’examiner périodiquement la situation des Droits de l’homme dans les 193 États membres des Nations Unies. Depuis la première session de l’EPU en avril 2008, tous les 193 États membres ont été examinés à trois reprises dans le cadre du premier, deuxième et troisième cycles de l’EPU.





«Au cours du quatrième cycle de l’EPU, les États auront à nouveau l’occasion d’énoncer les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les recommandations faites au cours des examens précédents auxquels ils se sont engagés à donner suite, ainsi que de mettre en évidence l’évolution récente des Droits de l’homme dans le pays », informe le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies.