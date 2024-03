Conseil des ministres : les émouvants échanges entre Macky Sall et Amadou Ba

Le Président Macky Sall a dissous le gouvernement au terme du Conseil des ministres, ce mercredi. Il a déchargé Amadou Bâ de ses fonctions de Premier ministre, afin de lui permettre de battre campagne en vue de la présidentielle qui devrait se tenir avant fin mars, pour nommer Sidiki Kaba à ce poste.



D’après L’Observateur, qui cite des sources anonymes, le désormais ex-chef du gouvernement et le président de la République, au moment de se dire aurevoir, ont eu un échange émouvant. Remerciant Amadou Bâ, rapporte le journal, Macky Sall a souligné sa ténacité. «Cette année n’a pas été facile pour nous. Mais, Amadou, vous avez tenu avec toute l’équipe, a salué le chef de l’État, selon le quotidien du Groupe futurs médias. Maintenant c’est le moment de vous libérer pour aller sur le terrain pour la campagne électorale. On va y aller ensemble. Tout le monde va accompagner et appuyer pour la victoire.»



À la suite du Président, renseignent des informateurs de L’Observateur, le candidat de la coalition Benno (au pouvoir) a d’abord «loué la grandeur du Président Macky Sall qui s’est conformé aux décisions du Conseil constitutionnel, comme il l’a toujours fait». Le Premier ministre a ensuite ajouté en wolof, selon la même source : «Président, je vais travailler main dans la main avec toute votre famille réunie.»



Selon le journal, Amadou Bâ a conclu son hommage à Macky Sall en retraçant les principales étapes de leur compagnonnage : «Vous m’avez trouvé à la Direction générale des Impôts et Domaines, un poste prestigieux pour tout cadre de son rang, vous m’avez élevé à des niveaux supérieurs jusqu’à faire de moi votre candidat (à l’élection présidentielle de 2024). Je vous en serai toujours reconnaissant.»