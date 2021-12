Conseil des ministres : Macky snobe les transporteurs

Les transporteurs sont en grève depuis 48 heures, paralysant presque le pays, Dakar la capitale en particulier. Curieusement, lors du conseil des ministres, ce mercredi 1er décembre, le chef de l’Etat Macky Sall a fait un black out total sur cette grève. Pas un seul mot sur le mouvement d’humeur, alors que les usagers ont souffert dans la journée du mercredi, premier jour de grève.



En plus, le ministre des transports ne figure même pas sur la liste des membres du gouvernement qui ont fait un point devant le chef de l’Etat. Toutes choses qui semblent se traduire par une certaine indifférence du gouvernement et du chef de l’Etat face à la grève des transporteurs et ses conséquences.



Et pourtant, Gora Khouma était persuadé, mercredi matin, que la question serait nécessairement évoquée en conseil des ministres. Mais c’était sans compter avec Macky Sall.