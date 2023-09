Construction d’une base militaire française au Bénin : RFI fâche à nouveau le pouvoir Talon





Le démenti est énergique. « Aucune base militaire française n’est en construction (au Bénin) et davantage dans le département de l’Alibori ». Cotonou n’a pas vraiment apprécié la diffusion sur RFI, d’une revue de presse tendant à faire croire le contraire.





En effet, la radio française a dans sa Revue de Presse Africaine du mardi dernier, indiqué qu’une base militaire française était en construction proche de la ville de Kandi (commune du Nord-Bénin). L'information provenait d'un journal intitulé "Mourya Niger".

Pour accueillir les troupes françaises qui se retirent du Niger

Selon ledit média , cette présumée base militaire serait prête à accueillir les troupes françaises dont le retrait progressif du Niger est annoncé. Pour le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji, il s’agit « d’élucubrations de gens en quête de sensation et qui sans aucune enquête s’autorisent des affirmations sans fondement ».

Les instructeurs sont déjà repartis

Il a toutefois reconnu avoir affirmé que le Bénin bénéficie de l’appui d’instructeurs Français, Belges et Américains, notamment. « Mais il est de notoriété publique que ces instructeurs Français et Belges sont repartis depuis plus de six mois que leur mission s’est achevée ».