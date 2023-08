Consulat du Sénégal à New York : les vérités de Ousmane Tounkara

La police new-yorkaise a lancé hier un avis de recherche impliquant onze Sénégalais présumés auteurs des actes de vandalisme survenus au Consulat général du Sénégal à New York, le 4 août dernier.



Parmi les suspects identifiés, l’activiste Ousmane Tounkara, célèbre pour ses insultes sur les réseaux sociaux, a réagi hier à la radio SunuAfrik. Repris par Les Echos, il a martelé que lui et ses avocats attendent “de pieds fermes” une interpellation de la police.



Dans ce sillage, il a affirmé qu’il n’a pas franchi les portes du Consulat le jour des manifestations organisées par la section Pastef des Usa suite à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko et la dissolution du parti.



Pour rappel, menacé d’expulsion, Ousmane Tounkara a été arrêté aux Etats-Unis, le 15 mars 2021, à la suite d’une plainte de l’État du Sénégal pour « terrorisme et menace de mort ». Il était reproché à l’activiste d’avoir appelé à brûler des maisons d’autorités lors des violentes manifestations survenues au Sénégal. Tounkara avait finalement gagné son procès.