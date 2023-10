Contentieux Sonko-DGE : La Cena vient de trancher

Saisie par les avocats de la Coalition « Sonko 2024 » à propos du refus de la direction générale des élections (DGE) de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales conformément à la décision du juge Sabassy Faye, la commission électorale nationale autonome (Cena) vient de trancher. La structure dirigée par Doudou Ndir a ordonné la délivrance des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko.





C’est du moins, l’information que vient de tweeter El Malick Ndiaye de Pastef. « La Cena vient d’ordonner la délivrance des fiches de parrainage au président Ousmane Sonko », écrit-il sur X. Une information confirmée par des membres du pool d'avocats de l’opposant dont le parti a été dissous au mois de juillet. « La Cena décidée à s’incliner pieusement devant le droit commande à la Dge d’en faire de même. Un petit pas pour la défense de Ousmane Sonko. Un grand pour la démocratie sénégalaise », jubile Me Khoureïchy Ba.





Dans sa lettre adressée au ministre de l’intérieur et aux avocats de Sonko, republiée par l’avocat français Juan Branco, Doudou Ndir motive sa décision en ces termes : « Sur la base de ces constatations de fait et de droit, la Cena estime qu’en l’état de la procédure, sauf disposition légale contraire et sans préjudice d’une décision de justice à intervenir, Monsieur Ousmane Sonko doit jouir de son statut d’électeur inscrit sur les listes électorales avec tous les droits y attachés ».