Contribution locale de valeur ajoutée : Barthélemy Dias crache sur 55 millions de l’État

Absent du pays depuis quelques semaines, Barthélemy Dias a fait face à la presse dès son retour à Dakar. Cela pour cracher sur les 55 millions de subventions de l'État du Sénégal pour la mairie de Dakar et relative à la contribution locale de valeur ajoutée (CEL VA). "Je ne quémande pas, mais cette somme ne correspond pas à ce que la mairie doit recevoir, surtout en comparaison avec les dernières années".





Selon le maire, "Dakar a été déshabillée d'un stade, d'un aéroport et ont a décidé de le dépouiller".











Pour 2023 renseigne le maire, l'État du Sénégal a décidé que la contribution économique locale de valeur ajoutée (CEL VA) qui sera remise à la mairie de Dakar sera de 56 millions de francs CFA. Il rappelle qu'en 2022, la ville avait reçu 3,421 milliards. "Ce n'est même plus une volonté d'asphyxier Dakar, mais c'est un problème de sabotage. En 2019, la mairie avait 4 milliards. En 2020, la ville a reçu deux milliards avant de tirer la sonnette d'alarme. En 2021, ils ont essayé de se rectifier en mettant 3 milliards et aujourd'hui, on passe à une dégringolade", dénonce Barthélemy Dias.







Malgré cette baisse de la subvention, l'édile de Dakar rassure pour ce qui est des projets que la ville s'est fixés. « Il faut noter que la ville de Dakar met l'humain au cœur de son programme. Notre volonté de développer cette localité reste intacte. Nous versons au moins 3 milliards de francs CFA en bourses pour les étudiants du pays et de la diaspora. Nous dépensons dans le transfèrement des malades, les appuis pour les fêtes chrétiennes et musulmanes, et cette décision aura forcément un impact négatif sur la société. J'interpelle le chef de l'État. Il n'est pas question pour moi qu'au nom d'un combat politique qui ne dit pas son nom, on veuille déshabiller Dakar », dit-il.





"À l'endroit de ceux qui sont à l'origine de cela, mais des Dakarois en particulier, je dis que la voirie urbaine qui est un marché de 15 milliards pour trois ans, la volonté de construire des terrains synthétiques reste une volonté. L'inauguration du centre d'hémodialyse, le pavoisement de la ville, la construction de lycées, la réfection de l'hôpital Abass Ndao, les travaux d'aménagement des cimetières de Saint-Lazare et de Yoff, et le pavage des lieux de culte (églises et mosquées) restent une volonté ».







Mieux : « Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de construire Dakar. Si l'État considère que l'adversaire s'appelle Barthélemy, je rappelle que je ne suis pas un candidat et la ville de Dakar n'a jamais été un tremplin pour financer une campagne électorale. Ce ne sont pas des militants de Barth, mais des Dakarois d'ici et de la diaspora qui bénéficient de cet argent », conclut le maire de Dakar.