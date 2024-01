Contrôle des parrainages: Abdoul Mbaye doit régulariser plus de 13 000 parrains, Sheikh Alassane Sène recalé









Le contrôle des parrainages des candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février prochain se poursuit au Conseil constitutionnel. Ce jeudi 4 janvier, un autre ténor de la politique a eu des sueurs froides à l'issue du contrôle. Il s'agit de l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye qui est appelé à régulariser plus de 13 000 parrains. En effet, le candidat de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a validé 30 460 parrainages sur un minimum requis de 44 231.





Sheikh Alassane Sène, qui est passé après Abdoul Mbaye, a été éliminé de la course à la présidentielle. N'ayant obtenu que 22 271 parrains, il a ainsi été recalé. D'autres candidats et pas des moindres sont attendus, ce jeudi. Il s'agit de: Al Hassane Niang, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Alpha Thiam, Amadou Ba, Elhadji Mamadou Diao, Ibrahima Abou Nguette, Amadou Seck, Abdou Khadre Sall, Bassirou Diomaye Faye, Dr Abdou Rahmane Diouf, Ndongo Ndiaye, Thierno CISSÉ, Hamidou Thiaw, Ibrahima Sall, Cheikh Dieng et Mouhamadou Fadel Koné.





Lors de la troisième journée de contrôle, hier, seuls Habib Sy et Karim Wade (parrainages parlementaires) ont pu valider leurs parrainages, cinq autres ténors (Gackou, Aly Ngouille, Boun Dionne, Souleymane Ndéné Ndiaye et Mamadou Lamine Diallo) ont été appelés à régulariser des parrainages.