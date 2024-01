Contrôle des parrainages : Abdourahmane Diouf en sursis

A l’instar de plusieurs autres ténors de l’échiquier politique, Abdourahmane Diouf devra repasser devant la commission de contrôle du parrainage du Conseil Constitutionnel. Le leader de Awalé dont la candidature a été portée par la coalition Abdourahmane 2024, a eu 30 439 parrainages validés sur un minimum requis de 44 231, et plus de 10 000 parrains invalidés pour autres motifs.





Abdourahmane Diouf est appelé à régulariser plus de 18 000 doublons externes. Le nombre est énorme mais, selon son mandataire, Amadou Sow, la coalition s’y était déjà préparée. « On a travaillé sur plusieurs scénarios avec la pléthore de candidats. On a un stock pour régulariser ces doublons », assure-t-il.