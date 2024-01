Contrôle des parrainages: Ibrahima Sall (Model), Cheikh Dieng et Mouhamadou F. Koné recalés

Ibrahima Sall (leader du Model), Cheikh Dieng (ancien chargé des élections du Parti démocratique sénégalais-PDS) et Mouhamadou Fadel Koné ont bouclé la journée de vérification des parrainages au Conseil constitutionnel, ce jeudi 4 janvier. Tous les trois ont été recalés.





Ibrahima Sall du Model n'a validé que 6025 et plus de 17 306 doublons externes. L'ex maire de Djida Thiaroye Kao, Cheikh Dieng, quant à lui, a eu 12213 validés, plus de 28 000 doublons externes.





S'agissant du candidat du mouvement Access, Mouhamadou Fadel Koné, le fichier électronique qu'il a déposé était inexploitable et sa candidature a donc été rejetée.