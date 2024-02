Convocation : Le Bureau de l’Assemblée nationale se réunit demain, pour…

L’Assemblée nationale ne perd pas de temps. C’est une course contre la montre. A 24h du démarrage de la campagne électorale, le président Amadou Mame Diop convoque les membres du Bureau de ladite Assemblée en réunion. «Ce sera le samedi 03 février 2024, à 10 H 00, dans la salle de Conférence de la Présidence (niveau 4) pour informations», informe la note dont Seneweb détient une copie.





En effet, le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement a déposé, ce jour, une proposition de loi pour le report de l’élection présidentielle prévue le 25 février prochain. « Je soutiens totalement cette initiative parlementaire qui vise à corriger les graves défaillances de notre système électoral. Cette proposition de loi permettra de réparer le préjudice subi par plus de 40 candidats écartés de l’élection présidentielle. J’appuie sans réserve cette initiative et je demande aux militants du Parti démocratique sénégalais (PDS), à nos alliés et aux millions de Sénégalais qui se battent à mes côtés de soutenir à leur tour ce report », a déclaré Karim Wade sur X (ex-twitter).