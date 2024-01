Coopération bilatérale : Le président de la transition du Gabon reçu par Macky Sall

Le président de la transition du Gabon a été reçu au palais présidentiel par le chef de l'Etat Macky Sall. Le renforcement des liens de coopération entre Dakar et Libreville était au menu de cette visite d'amitié et de travail entre l'ancien attaché de défense à l'ambassade du Gabon à Dakar, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le président Macky Sall.