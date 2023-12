COP 28 : Amadou Mame Diop met en avant le modèle sénégalais et appelle à une transition écologique équitable

Lors de la réunion interparlementaire à la 28e Conférence des parties sur les changements climatiques (COP 28), le Dr Amadou Mame Diop, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a exprimé sa gratitude aux Émirats arabes unis (EAU). Dans un discours marqué par la reconnaissance de l'hospitalité et de la solidarité des EAU, il a salué l'initiative d'associer la famille parlementaire à cet événement majeur.







« Nous avons profondément mesuré la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur cette terre des merveilles », a déclaré le Dr Amadou Mame Diop. Il a indiqué l'importance de partager les expériences nationales dans les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur les changements climatiques.





Le président Mame Diop a mis en lumière les réformes entreprises par l'Assemblée nationale du Sénégal, notamment la création de la Commission de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique.





Il a évoqué l'adoption de lois clés telles que le Code forestier, le Code de l'environnement, le Code pétrolier et gazier, et le Code des mines pour renforcer le dispositif législatif face aux défis climatiques. « Dans cette même dynamique, l’État du Sénégal a totalement confectionné, cette année, un budget vert avec des initiatives visant, justement, à lutter contre l’émission de ces gaz à effet de serre dans tous les secteurs concernés par des actions de reboisement et d’élimination du carbone », a-t-il déclaré.





Pour l'Afrique, le Dr Amadou Mame Diop a rappelé la nécessité de concilier le dynamisme économique avec le développement durable pour réduire la pauvreté et protéger la sécurité humaine. Il a cité le président Macky Sall tout en invitant à un financement équitable des opérations d'exploration sur l'énergie fossile en évitant « de réaliser un objectif par une injustice ».





Citant le chef de l’État sénégalais, Amadou Diop a préconisé l’utilisation des ressources de base tout en faisant recours aux énergies vertes. Il a invité ses collègues parlementaires à promouvoir cette vision alignée sur les objectifs de la COP 28.





Pour conclure, Il a réaffirmé l'engagement résolu de l'Assemblée nationale du Sénégal dans la lutte contre les changements climatiques et a exprimé sa reconnaissance envers Son Altesse Mouhamed Ben Zayed Al Nahyane pour son leadership « éclairé ».