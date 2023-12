COP 28- décentralisation : Baye Oumy Gueye liste les spécificités d’accompagnement de l’ADM au profit des collectivités territoriales

Le directeur général par intérim de l’Agence de Développement municipal (ADM), Monsieur Baye Oumy Gueye, a pris part ,ce mercredi , à Dubaï, à un panel de haut niveau en marge de la COP 28 dont le thème était « Libérer le pouvoir transformateur du financement infranational : assurer la collaboration multi-niveaux et aligner les acteurs de la chaîne du financement, une stratégie gagnante pour l'Afrique de l'Ouest ».





Organisée dans le pavillon de la Boad, cette rencontre a réuni d’éminentes personnalités dont le Ministre des Travaux Publics, de l'Habitat et de l'Urbanisme de la Guinée Bissau , Ildefonso Duarte Pinto, le Maire de Ndiob, Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA et Président de l’Association Nationale des Maires du Sénégal Oumar Ba et du Chef de la Division Finance Climat, Banque Ouest Africaine de Développement (TBC) Ibrahim Traore. Dans son discours, Monsieur Baye Oumy Gueye est revenu notamment sur le rôle d’appui-conseil que joue l’ADM pour accompagner le processus de décentralisation au profit des collectivités territoriales, de leurs regroupements et de leurs organisations faitières.





Elle apporte également le soutien nécessaire aux administrations centrales et déconcentrées intervenant dans le domaine de la Décentralisation, afin qu’elles contribuent à l’effort d’émergence des collectivités territoriales Face à l’insuffisance des ressources financières permettant de prendre en charge les besoins sans cesse grandissants des collectivités territoriales, le Dg de l’ADM a souligné que l’agence a revu son organisation en prenant en compte la nécessaire diversification des partenaires techniques et financiers afin de mobiliser davantage de financements au profit des collectivités territoriales.