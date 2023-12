COP28 : Antoine Diome expose la politique énergétique du Sénégal

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, participe activement à la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, mettant ainsi en avant la politique énergétique du Sénégal. Il a pris part à plusieurs événements et rencontré d'éminentes personnalités du secteur.





Parmi ses activités notables, il a représenté le Président de la République, Macky Sall, lors d'un panel sur les efforts mondiaux pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C. Il a profité de cette opportunité pour réaffirmer la position du Sénégal dans la lutte contre les changements climatiques, citant le Chef de l’Etat qui a insisté sur la compatibilité entre développement et préservation de l'environnement.





Antoine Diome a aussi animé un panel sur la mise en œuvre du JETP (Partenariat pour une transition énergétique juste) du Sénégal, soulignant l'importance du respect des engagements financiers, du transfert de technologies et du contenu local.





Le ministre a pris part à un panel sur le charbon, mettant en avant la politique énergétique du Sénégal, basée sur le gaz naturel comme énergie de transition.





Par ailleurs, le ministre du Pétrole a participé à un panel organisé par l’Allemagne sur la dimension sociale de la transition énergétique, insistant sur son caractère social et humain, notamment en favorisant l'accès à une électricité abordable et la compétitivité des entreprises, pour le bien-être des travailleurs et la promotion de l'emploi des jeunes.