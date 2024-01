Corruption, déclaration de patrimoine : Vers l’adoption de nouvelles lois

Les députés de l’Assemblée nationale ne chôment plus. Au-delà de la proposition de loi relative à la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire initiée par le Parti démocratique sénégalais (Pds), deux autres projets de lois cruciaux seront également soumis à leur appréciation. Et ce sera lors des séances plénières prévues le mardi 30 janvier 2024 à 09h.