Côte d'Ivoire : les obsèques de l'ex-président Bédié débuteront le 20 mai

Les obsèques de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, débuteront le 20 mai, ont annoncé le chef de l'Etat Alassane Ouattara et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam, lors d'une rencontre lundi.



"Le souhait de la famille c'est que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai", a déclaré M. Thiam, lors d'un point presse à l'issue de la rencontre, au palais présidentiel à Abidjan.



"La période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année", a précisé le chef de l'Etat.



Les obsèques devraient se dérouler en plusieurs parties, à Abidjan et dans le village natal de M. Bédié.



Henri Konan Bédié, deuxième président de la Côte d'Ivoire (1993-1999), est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans.



Il a été remplacé en décembre à la tête du PDCI par Tidjane Thiam, banquier international de 61 ans, qui avait été son ministre dans les années 90.



Il s'agissait lundi de la première rencontre officielle entre le président Ouattara et M. Thiam depuis l'élection de ce dernier à la tête de la principale formation d'opposition.



"C'est un parti avec lequel nous avons des relations étroites, la même philosophie, la même vision, pour une Côte d'Ivoire en paix, stable et prospère. Le président Thiam (...) va beaucoup apporter à ce parti", a affirmé M. Ouattara.



"Nous nous connaissons depuis des années et je suis venu solliciter ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée. J'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour (...) continuer à assurer les progrès de la Côte d'Ivoire", a ajouté M. Thiam.



Les deux hommes ont échangé une chaleureuse poignée de mains à l'issue du point presse.



Leurs chemins pourraient se croiser lors de la prochaine présidentielle prévue pour octobre 2025.



Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore indiqué s'il comptait se représenter ou non pour un quatrième mandat. Tidjane Thiam est quant à lui le favori pour porter les couleurs du PDCI lors de cette élection.



Samedi, Laurent Gbagbo, ancien président (2000-2011) et figure de la politique ivoirienne, a été le premier à se déclarer candidat pour 2025.



Il est toutefois pour l'heure inéligible en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne pour des faits liés à la sanglante crise post-électorale de 2010-2011.