Coulisses du Palais: Quand Macky Sall consulte Madiambal Diagne sur le profil d’un Premier ministre

Le journaliste Madiambal Diagne assume sa proximité avec le président de la République, Macky Sall. A "Jeune Afrique", l’éditorialiste et patron d’Avenir communication confie avoir, un soir de juillet 2014, lors d’un dîner avec le chef de l’Etat, épluché les profils retenus par ce dernier pour le poste de Premier ministre. « Quand un chef d’État accepte de vous rencontrer, c’est aussi parce qu’il veut avoir votre opinion. C’est la vocation du journaliste d’être à la table [des puissants] pour pouvoir avoir la bonne information et, aussi, une bonne compréhension des situations », a raconté l’auteur du livre ‘’Macky Sall, derrière le masque’’ (éd. du Quotidien).





Plus loin, M. Diagne estime que « Macky Sall a été présenté comme un persécuteur d’opposants ou comme une personne qui cherche à les emprisonner, affirme-t-il. Moi, j’ai plutôt vécu des situations dans lesquelles il a fait preuve d’indulgence et d’empathie. Y compris à l’endroit de son opposant le plus farouche, Ousmane Sonko. »