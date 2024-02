Coupures de l’internet: 3 milliards FCFA en l'air, les travailleurs des opérateurs de télécommunications montent au créneau

Du 2 juin 2023 au 13 février 2024, le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam a coupé 13 fois l'internet sur les données mobiles. La déclaration vient des travailleurs des télécommunications et des postes.







En effet, ces coupures ne sont pas sans conséquences puisque les agents informent avoir perdu trois milliards FCFA.





«Du 2 juin 2023 au 13 février 2024, le ministre Moussa Bocar Thiam a opéré 13 tours de coupures d'internet mobiles soit en moyenne l'équivalent d'une journée et demie pure d'internet tous les mois. Les pertes économiques sont colossales pour les opérateurs de télécommunications. Nous avons perdu 3 milliards FCFA sans compter les préjudices sociaux économiques des millions de clients et de la population sénégalaise », a déclaré Rosemary Balacoune Diouf, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de La Poste et des télécommunications sur Rfm.





Pour se faire entendre, ces travailleurs dénoncent l'attitude du ministre Moussa Bocar Thiam. En mouvement d'humeur ce matin, ils comptent organiser dans les prochains jours des journées de débrayage avec un port de brassards rouges dans leurs différents lieux de travail.