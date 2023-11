Cour suprême : Sonko-Agent judiciaire, l’équation Juan Branco

La bataille s’annonce épique à la Cour suprême, le 17 novembre, entre l’Agent judiciaire de l’État (AJE) et le camp de Ousmane Sonko. Ce jour-là, la chambre administrative de la Haute juridiction se penche sur le recours de l’AJE contestant la décision du tribunal de Ziguinchor de réintégrer le leader de Pastef sur les listes électorales.



Source A rapporte que l’AJE se présentera avec dix avocats autour de lui. En face, informe le journal, 23 robes noires tenteront de faire pencher la balance de leur côté. Parmi ces dernières, la même source compte Me Juan Branco. «Mais on doute fort que l’avocat franco-espagnol vienne au procès vu ses déboires avec la justice sénégalaise», s’empresse de souligner le quotidien d’information.



Juan Branco est sous contrôle judiciaire pour l’affaire de son «entrée illégale» sur le territoire sénégalais il y a quelques mois. En plus, il pourrait faire l’objet de nouvelles poursuites pour avoir partagé récemment un courrier du directeur de l’Administration pénitentiaire exposant au ministre de la Justice l’état de santé de Ousmane Sonko.