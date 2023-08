Course à la succession de Macky Sall : Mahammed Dionne appelle à éviter les clivages au sein de BBY

L’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a appelé à une compétition saine au sein de la coalition Benno Bokk Yaakkaar dans la course à la succession de Macky Sall.





« Ma conviction profonde est que c’est en bloc soudé autour du Président Macky Sall, de son parti et de Benno que la victoire de 2024 sera assurée. Personnellement, à cette étape-ci, mon choix a été de mettre à l’aise le Président Macky Sall dans le rassemblement de toute sa famille politique pour exécuter le mandat qui lui a été délivré par la Conférence des Leaders de Benno. C’est bien comme cela que nous éviterons tout clivage entre candidats à la candidature de BBY », indique-t-il dans un texte que nous publions in extenso.





« Il y a un mois, je confirmais ma candidature à la candidature de Benno Bokk Yaakaar auprès du Président Moustapha Niasse. Désigné à cet effet par le Président Macky Sall, Chef de l’Etat, Président de l’APR et de BBY. Dans cette perspective, j’ai eu de nombreux échanges avec la presque totalité des candidats à la candidature. Ma conviction profonde est que c’est en bloc soudé autour du Président Macky Sall, de son parti et de Benno que la victoire de 2024 sera assurée. Personnellement, à cette étape-ci, mon choix a été de mettre à l’aise le Président Macky Sall dans le rassemblement de toute sa famille politique pour exécuter le mandat qui lui a été délivré par la Conférence des Leaders de Benno. C’est bien comme cela que nous éviterons tout clivage entre candidats à la candidature de BBY. Ainsi, nous réserverons nos forces et nos stratégies à la campagne à venir qui nous opposera à d’autres et non entre nous. Si la coalition m’accorde sa confiance pour porter le brassard de l’équipe, mon engagement est de ramener, comme je l’ai déjà fait en d’autres temps lors d’élections nationales, une victoire éclatante à l’élection présidentielle de février 2024. Cette victoire, nous l’obtiendrons grâce au concours de la Team Benno et de nos compatriotes qui partagent avec nous, dans le contexte présent du pétrole et du gaz, la volonté de poursuivre le projet politique du Président Macky Sall, d’un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. »