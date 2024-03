Coût de la vie, refondation des institutions, réconciliation, corruption : Bassirou Diomaye Faye fixe ses "chantiers prioritaires"

Les résultats définitifs de l'élection présidentielle de ce dimanche 24 mars n'ont pas encore été publiés, mais pour tous, le candidat de la coalition Diomaye Président sort vainqueur de cette échéance. Le tout nouveau président s'est adressé à ses compatriotes ce lundi, lendemain de l'élection, après avoir reçu bon nombre de félicitations y compris celle de son principal rival, le candidat du pouvoir, Amadou Ba. Un geste que Bassirou Diomaye Faye a salué et qui "honore une tradition bien sénégalaise", s'est-il réjoui.





Bassirou Diomaye Faye a, en outre salué "la posture du président Macky Sall dont la vigilance et l'engagement" ont permis la tenue d'un scrutin sans contestation. Des remerciements ont aussi adressé à l'administration qui a contribué à l'organisation de l'élection.





Bassirou Diomaye Faye estime que son élection marque la volonté d'une "rupture" de la part du peuple sénégalais. C'est pourquoi, il compte "donner corps au projet". A partir de là, Bassirou Diomaye Faye a fait connaître "ses chantiers prioritaires". Il s'agira selon lui de travailler d'abord pour la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble", la "refondation des institutions" mais aussi "l'allègement sensible du coût de la vie" et la "lutte contre la corruption". Il a annoncé sa volonté d'initier "des concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques".