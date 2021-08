Covid-19 : Les chiffres de la prise en charge à domicile

Parmi les 50 533 patients guéris de la Covid-19, au Sénégal, plus de 37 000 l’ont été dans le cadre de la prise en charge à domicile, d’après les statistiques fournies ce dimanche, par le Directeur de la lutte contre les maladies, Dr Babacar Gueye.





Faisant le point sur la prise en charge à domicile, Dr Gueye, parmi les intervenants du jour, a d’emblée rappelé que cette stratégie a été recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), depuis la première vague.