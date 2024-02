Crise politique au Sénégal : les sous entendus de Tariq Ramadan

« Soudain fut annoncé ce qu’on prévoyait ». C’est par ces propos repris par Les Échos que l’islamologue et prédicateur suisse, Tariq Ramadan, aborde le report de l’élection présidentielle jusqu’au 15 décembre prochain.



« J’en avais parlé il y a quatre mois », dit-il. Dans ce sillage, il soutient mordicus qu’il y avait « les naïfs et les manipulés, ceux qui ont cru que la transition se ferait sans heurt, et ceux qui complotaient. »



Il poursuit : « Les scénarii sont assez prévisibles, et il ne faut pas minimiser les alliances du pouvoir avec ses alliés internationaux. »



Le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, Hassan el-Banna, qui souligne que « les décisions ne se prennent pas qu’à Dakar », souffle qu’il s’agissait, d’abord, de « revoir la liste des candidats et réintégrer Karim Wade. »



Ensuite, il fallait permettre « un retour aux affaires du Président Macky Sall pour des raisons de sécurité » et, enfin « repousser l’élection pour une longue période afin de poursuivre la neutralisation du pluralisme politique », détaille-t-il.

« Trois options et toutes signent la confirmation que les principes démocratiques sont floués et que, de surcroît, les décisions ne se prennent pas seulement à Dakar. Triste évolution », tranche Tariq Ramadan. Qui invite cependant à ne « rien lâcher et continuer à exiger le droit, la liberté, la justice et le respect des choix du peuple ».