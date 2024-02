Crise Politique au Sénégal: Maître Said Larifou se réjouit de la déclaration de Wade et Diouf

La crise post-électorale au Sénégal continue à faire réagir beaucoup de personnalités d'ici et d'ailleurs. Après la déclaration des deux anciens présidents sénégalais, Maître Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, l'avocat Maître Said Larifou, membre du pôle des avocats de l'opposant Ousmane Sonko, magnifie l'initiative de ces deux personnalités. Selon lui, le Sénégal dispose de grands hommes de valeur et de paix qui peuvent conduire ce pays dans une bonne cohésion sociale.