Crise politique: Le Forum du justiciable dénonce le "lynchage médiatique international" contre le Sénégal

À travers un communiqué de presse, le Forum du justiciable a constaté, pour le regretter, que depuis l’annonce du report de l’élection présidentielle, le Sénégal est la "cible" d’une flopée de médias étrangers.







"Au mépris de toutes les règles de bienséance et d’éthique, ces derniers, sans doute à la solde de lobbies obscurs, font un procès en sorcellerie à notre pays. Un lynchage en règle malhonnête, puéril, sans aucune retenue, et à la limite méchant, aux allures de règlement de comptes, comme si le Sénégal avait commis un crime de lèse-majesté", a notamment décrié le bureau exécutif de cette organisation.





Outrés, Babacar Ba & Cie se demandent "comment un report de l’élection présidentielle dans un pays souverain peut-il mobiliser autant d’énergie de la part de pays dont le Sénégal n’a rien à envier en matière de démocratie et de défense des Droits de l’homme ? Que cachent ces attaques quotidiennes et toute cette agitation contre le Sénégal ? Pourquoi cet acharnement contre un pays vitrine de la démocratie qui, contrairement à d’autres nations, est réputé pour sa stabilité et la crédibilité de ses institutions ?".





À ce titre, le Forum du justiciable dit condamner avec la dernière énergie ce qu'il considère comme un "lynchage médiatique international" contre le Sénégal.





Parlant, en outre, d'"attaques insensées", l'organisation, qui se réclame de la société civile, a précisé que le Sénégal n’a aucune leçon de démocratie à recevoir de la communauté internationale. "Ces pays qui ont fait du Sénégal leur cible n’ont qu’à bien se tenir et balayer devant leur porte. Leur chantage, menaces et tentatives d’immixtions dans la gestion du pays ne sauraient prospérer", ont martelé M. Ba et ses camarades.





Ces derniers sont d'avis que "si tout cet acharnement découle de la fermeté des autorités sénégalaises qui combattent la promotion de certaines contrevaleurs que veulent faire avaliser certains pays occidentaux dans les pays africains, c’est peine perdue".





Dans son communiqué, le Forum du justiciable a, enfin, appelé les autorités sénégalaises à "rester droit dans leurs bottes", jurant que le Sénégal "ne sera jamais une porte d’entrée pour des lobbies qui travaillent à saper nos valeurs".