Crise politique : le message de Papa Samba Mboup à Sonko

L’ancien chef de cabinet du Président Wade, devenu allié du Président Macky Sall, sort de sa réserve. Dans un entretien accordé au journal Les Échos, Pape Samba Mboup conseille à l’opposant Ousmane Sonko de répondre favorablement à l’appel au dialogue lancé par le chef de l’État sénégalais.



« Le Sénégal n’appartient ni à Benno ni à l’Apr. Le Sénégal appartient à tout le monde. Je lui conseille d’y aller. Arrivé là-bas, il pourra défendre ses intérêts », suggère-t-il.



Pape Samba Mboup est convaincu que « s’il n’est pas là-bas, personne ne défendra ses intérêts à sa place. » La preuve, appuie-t-il, « quand il y a eu le dialogue tenu avant l’organisation des élections, les gens qui sont partis ont réglé leurs problèmes. Ils n’ont pas réglé les problèmes de Sonko. »



Il poursuit : « On ne refuse jamais un dialogue. Abdoulaye Wade n’a jamais refusé un dialogue et pourtant il (Wade) était plus chaud que lui (Sonko). Wade a toujours accepté d’aller au dialogue. Et c’est parce qu’il acceptait d’aller discuter qu’il est devenu président ».