CYCLISME: FEDERICO BAHAMONTES, ANCIEN VAINQUEUR DU TOUR ET SIX FOIS MEILLEUR GRIMPEUR, EST MORT À 95 ANS





Federico Bahamontes est décédé ce mardi à l'âge de 95 ans. Vainqueur du Tour de France en 1959, six fois lauréat du classement de la montagne, il était dernièrement le plus ancien vainqueur du Tour encore vivant.





L'Aigle de Tolède s'est envolé. Federico Bahamontes est décédé mardi à 95 ans, dans la province de Valladolid. Premier espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, il a aussi remporté six fois le classement de la montagne (1954, 1958, 1959, 1962, 1963 et 1964), à une époque où le célèbre maillot à pois n'existait pas encore. Il était jusqu'ici le plus ancien vainqueur du Tour encore vivant.









Grimpeur d'exception, Bahamontes a également remporté le classement de la montagne sur le Giro et la Vuelta. Il est le seul à avoir réussi cet exploit sur les trois grands Tours avec Luis Herrera, dans les années 1980. Sur la Grande Boucle, il a dominé les plus grands sommets et décroché au total sept étapes, dont une au Puy-de-Dôme l'année de sa victoire finale en 1959.





Une glace au sommet d'un col pour attendre ses poursuivants

Cette année-là, il avait tiré profit des mésententes au sein de l'équipe de France, où Jacques Anquetil (3e) et Roger Rivière (4e) avaient été incapables de s'entendre et avaient même fait perdre le régional Henry Anglade (2e). L'Espagnol a aussi terminé deuxième en 1963, derrière Anquetil, puis troisième en 1964, derrière Anquetil et Poulidor.