Dahra Djoloff : Son cortège bloqué au foirail, Malick Gackou prédit la défaite d'Amadou Ba





La caravane du leader du Grand parti a été bloquée hier dimanche à l’entrée du grand foirail de Dahra.





Malick Gackou a été obligé de descendre de son véhicule pour effectuer sa visite à l’intérieur du marché de bétail à pied.





Une situation que dénonce le candidat de la coalition Gackou2024. « Malgré les tracasseries depuis notre départ de Dakar, nous sommes complètement traqués. Les préfets nous ont contraints à faire des meetings dans les maisons. Je considère que c’est une décision injuste, puisque le régime le sait, Malick Gackou propre est un danger pour le candidat de Benno Amadou Ba ».





Selon lui, malgré ces difficultés qu’il a subies entre Dakar et Louga, il a été accuelli en grande pompe par les populations. « Depuis Ndande, Kébémer, Louga, Dahra et plus tard Linguère et Brakedji, les populations enthousiastes sont venues nous accompagner sur toute l’étendue de la région de Louga. Je considère que notre tournée est un franc succès ».





Malick Gackou a profité de sa tournée au Djoloff pour jeter une pierre dans le jardin du candidat de Benno Amadou Ba. « Je suis l’adversaire direct d’Amadou Ba, mais vous savez qu’il n’est pas un adversaire de calibre pour moi. Il est le candidat le plus facile et nous allons le battre au premier tour à l’élection présidentielle de 2024. Amadou Ba ne gagnera ni son bureau de vote, encore moins son centre de vote ».





Le leader de la coalition Gackou2024 est en visite dans le département de Linguère, dans le cadre de sa tournée nationale pour échanger avec les Sénégalais sur les perspectives de 2024.