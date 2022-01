Dakar la forteresse imprenable de l'Opposition

Khalifa Sall peut bien jubiler, Ousmane Sonko pavaner et Barthélémy Dias est désormais libre de faire des déplacements au sein de la capitale sans être inquiété par une police, fût-elle celle de Dieuppeul. Tout ça pour dire un mot : Dakar la forteresse résiste encore à Macky Sall. Le chef de l’Apr, par ailleurs président de la République, ne sera pas maitre de la capitale à l'issue des locales de janvier 2022.





Sur les 19 communes du département de Dakar, sa coalition n’a eu que quatre victoires. Khalifa, le ''poltron'' et Sonko ''le candidat des réseaux sociaux'' se retrouvent donc avec 15 communes dans leur escarcelle. Certes, c’est moins que les 16 communes contrôlées par Khalifa Sall à l’issue des locales de 2014, mais c’est beaucoup plus que les 6 à 7 communes qui restaient sous le contrôle de Tawaxu Dakar après les assauts répétés du pouvoir de Macky Sall.





Alioune Ndoye, Moussa Sy, Doudou Issa Niass, Jean baptiste Diouf, Banda Diop, Bamba Fall sont autant de maires élus sous la bannière de Taxawu Dakar. Mais le pouvoir et l’argent de Macky Sall ont réussi à ‘’pécher’’ ces ‘’gros poissons’’ de l’opposition.





Outre la transhumance à coup de décrets, Macky Sall a utilisé l’appareil d’Etat pour mettre des bâtons dans les roues de Khalifa Sall. Tous les programmes de la ville de Dakar sont presque à l’arrêt, l’emprunt obligataire bloqué, la gestion des ‘’or dur(e)s’’ arrachés à la mairie de Dakar. L’acte 3 de la décentralisation taillé sur mesure pour casser Dakar.





Des projets Jadis reconnus à la ville lui sont disputés par les communes. La dernière en date est la bataille entre Soham Wardini et Alioune Ndoye au sujet du marché Sandaga. On se souvient encore de Diène Farba Sarr, déterminé à récupérer la place de l’indépendance.





A côté de l’appareil d’Etat, une autre arme : la justice. Khalifa Sall est poursuivi et condamné pour détournement de 1,8 milliard. Une somme importante pour un pays comme le Sénégal et qui ne doit nullement être passée par pertes et profits. Seulement, cette poursuite judiciaire a eu lieu dans un contexte où les 32 milliards du Prodac, les milliards du Coud, ceux de La Poste et les 40 milliards du building administratif sont sous le coude de Macky Sall. Après la condamnation, Khalifa Sall est destitué de son poste de maire et il est inéligible pour la présidentielle de 2019.





Autant d’actes posés par le locataire du palais pour presque un seul objectif, avoir la main sur Dakar. Dans cette optique, il prend celui qu’il croit être le meilleur candidat de son camp. En plus d’avoir résisté à la déferlante de 2014, Abdoulaye Diouf Sarr est ministre de la Santé dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Le Sénégal est cité parmi les pays qui ont une meilleure gestion de la Covid. Diouf Sarr se met en première ligne au point de faire de l’ombre à des spécialistes comme Pr Moussa Seydi ou Dr Abdoulaye Bousso.





Macky Sall croyait sans doute que son poulain avait capitalisé suffisamment de sympathie et de réseau pour lui offrir Dakar. Mais à l’arrivée, c’est la grande désillusion ! Le cavalier perd à la fois l’épée (Dakar) et le bouclier (Yoff). Dakar ne veut pas de l’Apr. La capitale rejette la gouvernance de Macky Sall. Au-delà du département, c’est toute la région, y compris Keur Massar érigé en un département qu’il n’a jamais demandé.