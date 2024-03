[Campagne] Dans le Fouta, Daouda Ndiaye promet d'allouer 15% du budget à l'Agriculture et la gratuité des soins





Après Saint-Louis, le professeur Daouda Ndiaye a fait cap au Fouta. Le candidat a rencontré les populations dans le Fanaye mais aussi à Ndioum. Dans ces zones où les activités dominantes sont l'agriculture et l'élevage, le candidat a réaffirmé sa volonté de renforcer ces secteurs.





"Quand je serai président, l'agriculteur et l'éleveur auront plus de valeur. Le budget accordé à l'agriculture et à l'élevage passera de 02 à 15% du budget national. Je ferai en sorte que l'engrais et les semences, les machines tracteurs, le gasoil pour les faire fonctionner soient accessibles à toutes et à tous. Mais aussi que le monde rural ait accès à l'eau à travers des pompes. Les éleveurs et les agriculteurs seront les patrons du Sénégal si je deviens président", a promis le candidat qui compte avec cette politique, atteindre "l'autosuffisance alimentaire" et impacter la balance commerciale.





Dans le Fanaye, le professeur Daouda Ndiaye a aussi promis l'érection du "plus grand hôpital de l'Afrique" et par la même occasion la gratuité des soins pour les personnes démunies ». Le candidat souhaite également ériger un palais présidentiel dans la zone.