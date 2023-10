[Profil] Daouda Dia, nouveau ministre de l’élevage : Au nom du frère !



L’ex-questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia vient de décrocher un siège stratégique au sein du gouvernement. Lumière sur la trajectoire d’un nouveau baron politique qui doit son ascension sans anicroche à son grand-frère, Harouna Dia.

"Daouda Dia, ministre de l’Élevage et des productions animales"! Vous ne rêvez pas ! Il s'agit bel et bien du premier questeur de l'Assemblée nationale. C'est sans doute l'une des surprises de la formation de ce nouvel attelage gouvernemental Amadou Ba 2. Décidément, le petit frère de l'argentier du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (APR), Daouda Dia récolte politiquement, depuis 2012, les dividendes de l’engagement financier et logistique de son grand-frère (Harouna Dia) auprès de Macky Sall.

Principal bailleur de fonds de la campagne du patron de l’Apr lors de la présidentielle de 2012, le richissime homme d’affaires, ‘’exilé’’ au Burkina Faso depuis 1986, Harouna a préféré rester dans l’ombre tout en propulsant son jeune frère Daouda sous le feu de projecteurs. Ainsi, témoignant sa reconnaissance à son ami milliardaire qui a mis sa poche et ses 4x4 à sa disposition depuis l’évènement de Dekkal Ngor en 2008, Macky Sall a réservé un traitement privilégié à son frangin.

Depuis 2012 (soit trois législatures), le jeune Dia ‘’règne’’ sans partage à la questure de l’assemblée nationale avec des pouvoirs financiers, budgétaires et administratifs. On se rappelle de la première plénière de vote et d'installation du bureau de la 12e législature en 2012. Silhouette longiligne, flottant dans son costume loin du corps, beaucoup murmuraient à l’époque que le petit frère de l'argentier de Macky n’avait pas le profil de l’emploi et qu’il doit son ascension à l’engagement de son frère.

A ses détracteurs tapis dans l’ombre des couloirs de l’APR, Daouda rétorque que contrairement à ce qu’ils pensent, son seul mérite n’est pas d’être le frère de Harouna Dia, bailleur de fonds du bosse. « J’ai été un militant de la première heure », clame-t-il dans une interview.

« Je suis un membre fondateur de l’APR et même avant j’étais sur le terrain avec le Président Macky Sall. J’ai fait toutes les tournées nationales et internationales. Dans le département de Kanel où j’étais, nous avons mutualisé nos efforts avec tous les responsables qui étaient là-bas. En 2009, nous avons gagné le département de Kanel qui comptait 11 collectivités locales en ce temps, 6 avec Dekkal Ngor et 4 avec Benno Siggil Sénégal. Nous avons confirmé en 2012. Donc, ce n’est pas parce que je suis le frère de Harona Dia », martèle le maire d’Orkadiéré.

Gestionnaire des actifs de Harouna

Il a beau essayer de se départir de l’ombre de son frangin, mais l’influence de ce dernier sur sa carrière reste tenace. En effet, Harouna a joué un grand rôle dans sa vie en faisant de lui son homme de confiance. Ceci, en lui confiant la gestion d’une entreprise familiale d’exportation de sel et de poissons fumés dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, après l’obtention de son Bac (1994) et de son diplôme supérieur de gestion (1998).

Il sera, par la suite, à la tête d’une importante poissonnerie que Harouna Dia a installée au Burkina Faso, souffle un de ses proches repris par Aps. Une entreprise qui deviendra un géant en matière d’exportation de poissons congelés en ravitaillant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria.