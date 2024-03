Dara Djolof : Aliou Mamadou Dia pour la création d'une industrie de la viande

C'est au coeur du Ferlo, plus précisément à Dara Djolof, que le candidat de la Coalition AMD 2024, a pris l'engagement, une fois élu au soir du 24 mars 2024, de créer une industrie de la viande à Dara Djolof.



Le Ferlo ayant une grande capacité de production de viande doit, non seulement ravitailler les régions du Sénégal, mais aussi le reste de l'Afrique a déclaré sans ambages Aliou Mamadou Dia. Le "candidat du peuple" a aussi pensé aux produits dérivés de l'élevage. Il estime que l'on doit implanter une industrie de tannerie à Ngaye Mékhé (Région de Thiès) pour une exploitation optimale des peaux du bétail.



Il s'agit là de concurrencer des pays européens, chinois ou américains en matière de fabrication de chaussures et autres produits. En dehors du lait qui sera exploité grâce à des infrastructures de qualité, le prétendant au fauteuil présidentiel, a relevé que même les cornes du bétail peuvent être transformées en boutons ou autres produits dérivés.



Enfin, le candidat Aliou Mamadou Dia, a fait part de sa volonté d'implanter des champs solaires pour fournir de l'électricité aux populations du Djolof. Tout en décriant le manque d'eau dans le Ferlo, AMD promet un avenir radieux à Barkédji. Il suffit juste d'une volonté politique. Ce dimanche 17 mars 2024, Aliou Mamadou Dia se rend dans les régions de Diourbel & de Kaffrine & Tambacounda.