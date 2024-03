Date de la Présidentielle : Thierno Alassane Sall crée le doute

TAS est l'un des premiers candidats à la Présidentielle de mars 2024 à réagir aux décisions du Conseil constitutionnel. Alors que "l'Observateur" annonce que le CC est finalement d'avis avec la date proposée par Macky Sall, soit le 24 mars 2024, Thierno Alassane lui, dans un message publié sur les réseaux sociaux, dit avoir reçu officiellement la réponse du Conseil, qui fixe la date au 31 mars. Voici sa publication.







"En tant que candidat, je viens de recevoir officiellement la décision n°5/C/2024 du Conseil constitutionnel en réponse à notre requête du 26 février 2024. Par cette décision, le Conseil constitutionnel fixe la date de l'élection présidentielle au 31 mars 2024.





Nous saluons cette décision ainsi que le combat de toutes et de tous pour la défense et la sauvegarde de la République, ainsi que la préservation de notre démocratie. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le respect de la Constitution.





Les décisions du Conseil constitutionnel étant incontestables, nous attendons que le président de la République et son administration s'y conforment.





La campagne électorale se déroulera pendant le carême et le ramadan ; le vote aura lieu le jour de Pâques. C’est une situation inédite. Cependant, je reste convaincu que le peuple sénégalais saura, une fois de plus, faire preuve de courage et de détermination, comme le lui dicte sa foi, pour se rendre aux urnes. Cela permettra de clore le douloureux chapitre qui vient de s'écouler".