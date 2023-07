Dauphin de Macky Sall : Marwane Ben Yahmed, patron de "Jeune Afrique", dévoile son favori





Plus que quelques jours pour connaître le nom de celui qui va représenter la coalition Benno Bokk Yaakaar à la Présidentielle 2024. Le président Macky Sall compte mettre un terme à ce flou qui dure depuis l'annonce de sa non-candidature.





Malgré tout, des têtes émergent et pour beaucoup, Macky Sall choisira entre son Premier ministre Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo, son ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, voire l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne.





Invité du "Grand jury", le directeur de publication de "Jeune Afrique", Marwane Ben Yahmed, a mis en tête l'actuel Premier ministre. Selon le journaliste, le mieux placé d'entre les quatre est Amadou Ba, "qui est Premier ministre, qui a une expérience aux finances et aux affaires étrangères, qui a un réseau assez étoffé, qui est relativement assez connu au Sénégal, mais aussi en dehors des frontières du pays, à l'international".

Malgré ces avantages, un choix sur Amadou Ba pourrait provoquer des dissensions, notamment au sein du parti présidentiel. "Au sein du parti, les puristes lui reprochent d'être arrivé plus tard, de ne pas s'être battu avant les élections de 2012 et pendant la traversée du désert de Macky Sall face à Abdoulaye Wade. Ceci pourrait être un frein", estime le directeur de publication de "JA".





Toutefois, Marwane n'exclut pas Boun Abdallah Dionne. "Certainement dans la tête du chef de l'Etat, il ne peut pas ne pas penser à Boun Abdallah Dionne qui l'a accompagné pendant très longtemps, qui a été son chef de cabinet, qui a été son Premier ministre, celui qui est resté en poste plus de cinq ans, qui a été son secrétaire général à la présidence, etc.", poursuit-il.





En tout état de cause, l'invité de RFM dit avoir "du mal à imaginer qu'on sorte de cette liste". Ce qui est sûr, poursuit-il, "est que le président entend à ce que le candidat soit issu de l'APR et non de Benno Bokk Yaakaar".





Malgré tout, Marwane Ben Yahmed estime qu'on peut toujours avoir une surprise.