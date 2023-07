Dauphin : Et si Macky Sall nous réservait une nouvelle surprise de taille

Parmi ces potentiels profils jeunes, il y a Antoine Félix Abdoulaye Diome et Abdou Karim Fofana, respectivement ministre de l’Intérieur et du Commerce. Si leurs noms sont aussi cités, c’est parce qu’ils font partie des membres du gouvernement qui ont le plus communiqué, ces derniers mois, l’un en tant que porte-parole du gouvernement, l’autre pour sa qualité de garant de la sécurité intérieure.





Même si Diome et Fofana sont toujours au-devant de la scène médiatique, leur principal obstacle, s’ils seraient intéressés, ce serait leur manque de base politique si l’on sait qu’aucun des deux ministres n’a, aujourd’hui, de fonction élective.





Interpellé sur cette question autour d’une « génération montante », Moussa Diaw admet à Seneweb qu’il existe bien cette possibilité de renouveler l’élite politique en misant sur une candidature jeune et dynamique sur le terrain politique. Mais, d’après lui, la difficulté risque d’être « le manque d’expérience et la capacité d’adaptation aux aspirations des populations plus exigeantes en matières de gestion, de prospectives et de résilience ». En définitive, l’analyste politique explique qu’une personnalité non expérimentée pourrait rencontrer d'énormes difficultés relatives aux nombreux défis à relever.





Oulimata Sarr, Moustapha Ba… : Macky jouera-t-il la carte de la technocratie ?