De Mahammed Dionne à Amadou Ba : Le ministre Aliou Sow retourne sa veste… en l'espace de 48 heures

Le ministre de la Culture, des Industries créatives, du Patrimoine historique et des Loisirs, Aliou Sow, a changé d'avis ! Il ne va plus soutenir le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne, comme il l'avait annoncé, il y a trois jours, mais Amadou Ba.





Le 12 mars dernier, Aliou Sow annonçait qu'il ne battrait pas campagne pour le candidat de BBY Amadou Ba, mais pour Mahammed Boun Abdallah Dionne. « Nous n’allons pas tarder à l’officialiser. Nous aurons un accord de gouvernement et nous serons avec lui sur le terrain (…) Je ne soutiens pas sa candidature, parce que je ne suis pas convaincu de ce qu’il fait et de comment il le fait. Je me battrai pour que le maximum de responsables me suive », déclarait le ministre à "Jeune Afrique" le mardi 12 mars.





Mais hier jeudi 14 mars, soit 48 heures après sa déclaration dont il semblait si sûr, Aliou Sow a changé d'avis. Le ministre de la Culture a désormais décidé de battre campagne pour Amadou Ba. « Dans ce contexte d’enjeux sans précédent où notre pays est à la croisée des chemins, il est crucial de travailler avec détermination et méthode pour un Sénégal prospère. Les défis étant complexes et urgents, le Mpd/Liggeey reconnaît l’importance de l’unité et de la collaboration dans les dynamiques de conquête et d’exercice du pouvoir. Aussi, le parti a décidé d’apporter son soutien sans réserve au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le Premier ministre Amadou Ba, pour l’élection présidentielle », a déclaré Aliou Sow dans des propos rapportés par "Le Quotidien".





« Le parti prend acte des constats contenus dans le communiqué du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr en date du 13 mars 2024 et invite le candidat à renforcer l’approche inclusive dans la gestion de l’alliance des acteurs pour son élection », poursuit le mouvement.