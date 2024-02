Débrayage, grève, journée morte : Les syndicalistes de CUSEMS/Kaolack se démarquent

La tension politique et son impact sur le système éducatif ont engendré un concert d'indignations chez certains syndicats d'enseignants qui refusent d'observer le mot d'ordre décrété ce vendredi par les syndicats d'enseignants pour dire non au report de la Présidentielle.





À Kaolack, le CUSEMS a refusé de faire grève. Sur les ondes de RFM, le coordonnateur Cheikh Oumar Ndong a adressé un message à ses camarades, en leur demandant de mettre l'école sénégalaise hors de ce combat politique. «À travers les canaux officiels du syndicat CUSEMS, on n'a rien reçu qui nous notifie qu'aujourd’hui, il y aura débrayage. En principe, les cours se sont déroulés comme d'habitude. Je déplore ce mouvement d'humeur parce que pour moi, le syndicalisme et l'éducation n’ont rien à voir avec la politique. Il est inconcevable qu'un syndicat puisse se substituer en parti politique, parce qu’il faut que les choses soient claires. Le rôle d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Au-delà, je ne peux pas faire grève parce que telle condition réclamée pour la meilleure prise en charge des questions de l'éducation n'est pas respectée par l'État. Je pourrais faire grève parce que tel collègue a été, dans l'exercice de ses fonctions, arrêté ou violenté. Là, je collabore parce que c'est dans le cadre du travail », a laissé entendre Cheikh Oumar Ndong,coordonnateur du CUSEMS à Kaolack sur RFM.





L'enseignant d’ajouter : «Tout ce qui sort du cadre de l’école ne doit pas intéresser le syndicat. Malheureusement, on voit qu’aujourd’hui, beaucoup de syndicats se sont mutés en partis politiques. C’est désolant. On ne doit pas mêler le système éducatif dans ce combat politique »,se désole le syndicaliste.