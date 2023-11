Début de l'examen du projet de budget 2024 : Ce que vont faire les députés, ce samedi





Les députés sont convoqués en séance plénière, le samedi 18 novembre 2023, pour l'examen du projet de loi de finances 2024. Comme il est de coutume, cette séance d'ouverture sera l'occasion de "vider" d'abord les considérations générales. En plus clair, les parlementaires vont procéder à l'examen des recettes, de la dette publique et des budgets des pouvoirs publics, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le Conseil économique, social et environnemental (Cese), la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et la Primature.





Ces projets seront défendus par le Mministre des Finances et du Budget Moustapha Ba.