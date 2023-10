Décision de la Cour suprême sur le refus de donner des fiches de parrainages à Ousmane Sonko : Les clarifications de Me Ciré Clédor Ly

L'avocat d'Ousmane Sonko a tenu à apporter des informations et clarifications sur la décision rendue par la Cour suprême relative au refus de la Direction des élections de remettre les fiches de parrainages aux mandataires de son client. Selon Me Ciré Clédor Ly, "le juge des référés de la Chambre Administrative de la Cour Suprême était saisi d’un recours dont le but n’était pas de l’entendre décider de la légalité ou de la légitimité de la radiation d’office du Président Ousmane Sonko sur les listes électorales, ce qui est de la compétence exclusive du tribunal d’instance de Ziguinchor qui est déjà saisi et devra statuer d’ici 6 jours", tient-il à préciser. La robe noire informe que "le but n’était pas aussi pour qu’il décide de la participation ou de l’élimination de Monsieur Sonko comme candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, cette décision étant de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel".



L'avocat a donné les fondements de la saisine de la Cour suprême. Il s'agit pour le pool d'avocats de ne pas laisser l'administration organiser une élection qui ne respecterait pas les exigences de loyauté, de l'égalité constitutionnelle et le respect des Droits et Libertés Fondamentaux. "Pour qu’il n’y ait aucune confusion et que les citoyens sénégalais du pays et de la diaspora qui ont la volonté et la détermination de ne pas laisser l’administration organiser une élection qui ne respecterait pas les exigences de loyauté, de la légalité constitutionnelle et le respect des Droits et Libertés Fondamentaux, ne perdent pas espoir, il importe de préciser l’objectif et le but qui étaient visés par cette saisine de la Cour Suprême".



Pour Me Ciré Clédor Ly, "l’objectif était que la Cour Suprême constate et juge qu’il y a urgence à délivrer les fiches de parrainages à un simple candidat à la candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 pour que soit préservé l’égalité des citoyens simplement désireux de déposer leurs candidatures auprès du Conseil Constitutionnel en vue de l’élection présidentielle à venir à ce stade du processus électoral".

Le but était, poursuit-il, d’obtenir que le juge ordonne la remise des fiches de parrainages à Monsieur Sonko par le ministère de l’Intérieur et ses services car ces derniers n’étaient que de simples délégataires de la puissance publique et n’avaient aucune habilitation par la loi pour refuser la délivrance de fiches à un candidat à la candidature.



Madame l’avocate générale Marème Diop Guèye représentante de la société à cette audience, a été d’avis que le comportement cavalier des services du ministère de l’Intérieur relevait de voies de faits et était une illégalité grave et manifeste qui viole les droits fondamentaux de Monsieur Sonko à qui il faudrait délivrer les fiches de parrainages comme ce dernier l’a demandé.



Me Ciré Cledor Ly enfonce le clou et dénonce :

"L’Etat du Sénégal s’est avant empêtré dans un discours éclectique dont il n’était même pas convaincu, mais le juge des référés, après avoir immédiatement et sur le siège, sans désemparer, lu sa décision dont la construction juridique et intellectuelle est de mon avis, inconciliable d’avec la conclusion de refus de la demande de Monsieur Sonko".



L'opinion publique nationale et internationale, dit-il, doit comprendre que cette décision retarde pour l’instant la délivrance des fiches de parrainages au seul candidat à la candidature Monsieur Sonko à notre connaissance, mais n’a aucune incidence sur la candidature à la candidature. Par conséquent, il renseigne la robe noire, leur client est toujours juridiquement électeur et éligible et que le tribunal compétent qui n’est pas les services du ministère de l’Intérieur, est saisi pour contester la légalité de la radiation d’office.



"De même, la CEDEAO est saisie d’une demande de référé et sa décision est attendue sous l’angle de la violation des droits politiques de Monsieur Sonko à ce stade du processus électoral, puisqu’il n’a pas acquiescé à sa condamnation, ce qui a anéanti le jugement par contumace, et que le procureur de la république est saisi d’une demande d’enrôlement du dossier".