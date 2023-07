Décision du chef de l'État : Des Sénégalais s'en félicitent, d'autres non

Juste après l'annonce de la décision du président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024, dans toutes les rues de Dakar, les commentaires vont bon train. Et si certains Sénégalais félicitent le chef de l'État, d'autres pensent qu'il n'a aucun mérite.





Assis sur sa chaise sur le pas de sa maison, Doudou se réjouit de la décision prise par Macky Sall lors de son discours à la Nation, hier soir. "C'est génial. C'est ce qu'on attendait de lui et je pense que c'est ce qui est normal. Il a bien respecté la Constitution. En tout cas, je suis vraiment satisfait par la grandeur dont il a fait preuve", dit-il dans un large sourire.





Non loin de lui, nous avons rencontré Oumar Ball devant une boutique entouré d'une dizaine de jeunes décryptant le message du chef l'État. Le garçon de 26 ans approuve la nouvelle, malgré son appartenance à Pastef. "C'est une sage décision. Il a fait ce qu'il fallait faire. On avait besoin de paix et elle ne pouvait se passer que par cette décision du président qui est de ne pas être candidat à sa succession. Donc, nous ne pouvons que l'applaudir et lui dire félicitations, car une autre décision aurait mis le pays à sang", déclare-t-il.





Tasse de thé à la main, Kanouté approuve, mais avec un pincement au cœur. "Je suis satisfait, mais c'est à contrecoeur. On aurait voulu qu'il soit candidat et qu'on l'élise à nouveau".





Contrairement à ses amis, l'étudiant Lamine Samb pense que Macky Sall n'est pas à féliciter. Il s'explique : "Il n'a fait qu'appliquer la loi. Il ne nous a pas rendus faveur. Alors, il ne mérite pas d'être félicité. Il n'avait pas le choix. C'était soit sortir par la grande porte avec des applaudissements soit le peuple allait le faire sortir par les urnes."